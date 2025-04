"Not AI": El Grito silencioso por lo humano en tiempos de las máquinas creativas

Al leer los habituales comentarios positivos en los posteos del club, aquí fue lo contrario. Reflejando en común un rechazo a los contenidos generados por Inteligencia Artificial, una defensa de lo humano y artístico. Y desde ahí no pude dejar de pensar: ¿Está arrancando el movimiento anti IA? Un silencioso grito de rechazo o el primer grito de muchos ante el temor de ver que la IA no para. Y lo que parecía una moda o una amenaza distante no es ni una moda ni está lejos.