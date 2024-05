Lawn Tennis y Natación son los finalistas del Anual Tucumano de Rugby

Sin embargo, en la segunda mitad llegó la reacción de los "verdinegros". Con otra actitud y volumen de juego, los de Yerba Buena fueron generando espacios en la defensa de los "blancos", y los tries comenzaron a caer: primero fue el de Rafael O'Gorman, luego el de Jorge Domínguez y finalmente el de Santiago Aguilar, que combinados con los disparos de Domínguez a la H pusieron al frente a los "verdinegros" 22-20. Una remontada espectacular, pero que no pudieron sostener hasta el final. Natación se recompuso y generó un par de infracciones defensivas de Tucumán Rugby, que el ingresado Santiago Rodríguez facturó por vía penal. Tucumán Rugby se lanzó con todo al ataque en la última jugada, y aunque estuvo a centímetros del ingoal, percutiendo durante varios minutos con el pick and go, no pudo penetrar el gran trabajo de la defensa "blanca".