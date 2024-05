Marcelo "Pescao" Ricci, un emblema de Los Tarcos y capitán del primer "Naranjazo" de la historia

Le proponemos el siguiente ejercicio: sin repetir y sin soplar, pruebe nombrar al azar 10 jugadores históricos del rugby tucumano. Los primeros que se le vengan a la cabeza, sin distinción de puestos ni épocas. ¿Listo? Bueno, aunque no existan encuestas ni estadísticas oficiales al respecto, podemos certificar con un porcentaje de acierto cercano al 100% que en esa lista habrá aparecido Marcelo Ricci. El popular "Pescao", apelativo que pareciera enganchado por un anzuelo a su apellido más que su propio nombre de pila. Ni hablar si el ejercicio se circunscribe a jugadores de Los Tarcos: ahí ya estamos hablando del que para la gran mayoría -si no para todos- es el jugador más emblemático de la historia del club. Ricci no es "de" Los Tarcos; Ricci "es" Los Tarcos. Y eso que a pesar de su altura no llegó a tocar el techo de jugar un Mundial con Los Pumas (honor que sí han alcanzado otros "rojos"), pero es que ni le hizo falta: su legado ya era y seguirá siendo enorme por todo lo que fue y lo que hizo como jugador de su club y de los Naranjas. Para magnificar su importancia, basta con entrar a la sede del club de Brígido Terán al 500: son tantas las fotos de planteles y momentos gloriosos de la historia "roja" que el centímetro cuadrado de esas paredes se cotiza altísimo en términos de mérito, y sin embargo Ricci cuenta con un espacio considerable dedicado exclusivamente a su trayectoria. Un privilegio que no es para cualquiera, menos tratándose de uno de los clubes tucumanos más ganadores y que más ha trascendido a nivel nacional. No obstante, Ricci asegura que, más allá del orgullo que le generan estos reconocimientos, no suele darse vuelta a mirar la sombra que su figura proyecta. "Soy consciente de que he trascendido. He tenido la suerte de ser capitán de Los Tarcos, del seleccionado tucumano que ganó su primer título argentino en el 85 y del combinado Provincias Argentinas, pero no pienso tanto en eso. Esto es un deporte de equipo, y yo siempre fui uno más en cada uno de los equipos que integré", remarca.