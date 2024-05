Lawn Tennis vs Natación: la estrategia será clave en la batalla final del Anual

En su rol de pateador, Rez Masud entiende que de su efectividad frente a H puede depender buena parte de las chances de Lawn Tennis en un duelo que seguramente se definirá por detalles. Por supuesto, no es fácil abstraerse del entorno en un marco como el que habrá en la final, pero el 12 de los "benjamines" asegura que ya está acostumbrado. "Uno se entrena para eso. Es una responsabilidad que me gusta. Por supuesto, te puede tocar ser héroe o villano, pero es cuestión de estar preparado, para que cuando llegue ese momento, lo resuelvas de la mejor manera. Sí, se escuchan muchas cosas cuando estás por patear, pero no les presto atención. Me concentro 100% en lo que tengo que hacer. Más ahora que es por tiempo, así que tenés un minuto para acomodar la pelota y ver cómo le vas a pegar", resume.