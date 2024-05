Anual de rugby: Lawn Tennis venció a Natación y completó una primera fase perfecta

Parafraseando a Gary Lineker y su mítica definición del fútbol como un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, se podría definir al Anual Tucumano "Copa 80 Aniversario de la URT" como un torneo en el que se juega 15 contra 15 y siempre gana Lawn Tennis. O al menos así ha sido hasta ahora: con su triunfo de visitantes sobre Natación (28-24), los "benjamines" completaron una primera rueda para ponerle un marco y colgar en la pared. Nueve partidos, nueve triunfos, con una cosecha de 41 puntos sobre 45 posibles, siendo el equipo más goleador (366 tantos, por encima de los 350 de Huirapuca) y el segundo que menos tantos recibió (182 junto a Tucumán Rugby, sólo superados por los 175 de los "blancos"). En resumen, lo del equipo dirigido por Álvaro Tejeda a lo largo de esta etapa clasificatoria fue realmente notable. Por supuesto, el trabajo todavía no está terminado: de poco habrá servido semejante hoja de resultados si no gana la semifinal contra Huirapuca ni la final, sea cual sea el rival que le toque, pero no se puede negar que el medidor de confianza de los "benjamines" está por las nubes.