Pudo haber jugado al fútbol, pero eligió el rugby y terminó siendo figura en los “naranjas” y Los Pumas

Oro naranja

Gabriel fue parte de la etapa más gloriosa del rugby tucumano, aunque estuvo cerca de no serlo por culpa del fútbol. De hecho, la redonda le costó quedarse afuera de la Naranja en el 82, el año de su debut. “Los entrenadores Willy Lamarca y Nicolás Rizzo me habían convocado para el partido contra Counties, de Nueva Zelanda. Pero yo era muy futbolero, y esa misma mañana me fui a jugar a la pelota con unos amigos en el ingenio Concepción. Entré de arquero, para no arriesgarme, pero en un momento me entusiasmé y salí a jugar. En un momento levanto la cabeza y lo veo llegar a Willy. No me dijo nada, pero en el partido me mandaron al banco y no me pusieron. Y a la semana, me llamó Rizzo y me dijo que muchas gracias, pero que ya no me iban a tener en cuenta. No me dijo por qué, pero yo sabía que era por eso”, recuerda.