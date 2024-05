Del rugby italiano al fútbol tucumano: la emocionante historia de Álvaro López González

- Esa fue la espina que me quedó. En el seleccionado de seven me fue muy bien. De hecho, Mirco Bergamasco (uno de los mayores anotadores de tries de Italia) era wing titular en el seleccionado mayor, pero en el seven era suplente mío. Y en un momento me llega el llamado a una concentración con Italia A, y yo justo estaba con una tendinitis de la que no me podía recuperar, no me dejaba ni pisar. Hacía un mes que estaba así, así que tuve que decir que no iba a poder ir. Me dijeron que me iban a llamar más adelante, pero ya no me llamaron más. Me quedé con ganas de vestir la Azurra mayor. Y estoy seguro de que compitiendo mano a mano me hubiera ido bien y hubiera tenido la chance de jugar algún test match.