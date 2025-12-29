Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud

Juárez de Cruz Prats fue directora del Consejo de Escuelas Experimentales de la UNT. “Toda la investigación y la experiencia pedagógica que se cosecha en las escuelas experimentales de la UNT sirven de modelo para todo el sistema educativo”, supo señalar en 2014. Y lo hacía con ejemplos concretos, por ejemplo: la Escuela Sarmiento fue pionera en implementar el magisterio postsecundario en Tucumán, experiencia que luego se replicó en los institutos terciarios; también fue la primera en integrar jardín de infantes con el primer ciclo y en acortar la primaria a seis años, decisiones que luego fueron adoptadas por la provincia.