Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica en la última jugada

El duelo ante el conjunto sudafricano no comenzó de la mejor manera para Argentina, ya que al minuto de juego Jurenzo Julius apoyó el primer try del partido, convertido por su apertura Philip-Albert Van Niekerk para poner la ventaja 7-0. A pesar del mal arranque, el seleccionado argentino pudo emparejar el trámite del partido y tal es así que a los 27 minutos de la primera mitad tras un offload de Juan Penoucos para Tomás Di Biase, el medio-scrum de Deportiva Francesa pudo asistir a Franco Rossetto, que tras dejar a un sudafricano en el camino, corrió solo al in-goal rival para anotar la primera conquista argentina que luego convirtió Facundo Rodriguez (7-7). Sudáfrica iba a sufrir la tarjeta amarilla de su N°9, Ezekiel Ngobeni, y los dirigidos por Álvaro Galindo aprovecharon esos 10 minutos con un hombre de más ya que el hombre de Estudiantes de Paraná, Franco Rossetto, apoyaría dos tries más en los primeros 40 minutos para conseguir el triplete que llevó al descanso a Argentina 21-7; Facundo Rodríguez aportó dos nuevas conversiones.