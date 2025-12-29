Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Independencia judicial

Uno de los puntos más destacados de su acta constitutiva es la definición de la independencia judicial no como un privilegio corporativo, sino como un derecho ciudadano. Desde la Red subrayaron que este espacio se diferencia de la actual Asociación de Magistrados de Tucumán, al considerar que los intereses y responsabilidades de jueces, fiscales y defensores oficiales requieren una representación específica. “Bajo esta lógica, la organización no estará integrada por funcionarios administrativos, planteando que las realidades laborales y las demandas de ambos sectores transitan por carriles distintos”, dijeron.