La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

El 19 de diciembre, Jaldo rubricó junto al ministro Daniel Abad (Economía y Producción) el Decreto N° 3.890/13, en rechazo de un agregado a un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (PE) para modernizar el método de valuación del Impuesto Automotor (Ley N° 8.467). El nuevo texto detallaba el orden de prioridad que debe seguir Rentas al consultar los valores de mercado: los precios de venta de Acara; de las cámaras automotrices; etcétera. Se indicó que, en caso de que la Dirección General de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor actualice los valores (algo que no viene ocurriendo), se tomarán esos como referencia. Y se agregó que, de no ser así, se tomará un orden de prelación que fijó la Cámara y lo agregó en el texto sancionado. Ese cambio fue vetado y se promulgó el resto de la norma.