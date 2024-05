Más allá del rugby: Mariano Chehin y su nuevo camino en el polo

“Este deporte te permite jugar hasta avanzada edad y tenemos compañeros que tienen hasta 61 años y compiten. Esa es la motivación que me lleva a continuar. Uno se mantiene activo preocupándose en la alimentación y el estado físico. Jamás me imagine hacer esto, para mi era el rugby y nada más, pero cuando ya no se puede empezas a buscar alternativas”, cerró el ex “benjamín”.