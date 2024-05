El tucumano Matías Orlando se muda a EEUU: jugará en Miami Sharks

"Tostao" finalizó así una etapa de cuatro temporadas en el rugby de Inglaterra, en las que disputó 43 partidos y anotó cuatro tries. En la temporada actual, había disputado siete encuentros, cinco de ellos como titular, y marcado un try. La partida de Orlando se suma a otras bajas importantes para los "Halcones" de Newcastle, como la del también tucumano Mateo Carreras (pasó a Bayonne, de Francia) y la de Matías Moroni, quien todavía no anunció dónde continuará su carrera. "Tute" fue compañero de Orlando desde Los Pumitas, y habían compartido también el centro de la cancha en Jaguares y en Los Pumas.