Copa Tucumán: otra vez ganó Unión del Norte y quedó puntero

El triunfo 2 a 0, obtenido como visitante ante Deportivo Marapa (quienes acumulan tres puntos), no solo consolida su liderazgo en el grupo C, sino que también resalta el dominio táctico y la calidad de juego del equipo. Con goles de los volantes Gonzalo Aguirre, abriendo el marcador en la primera mitad, y Marcelo Ledesma asegurando la victoria con un gol de contragolpe en los últimos minutos del encuentro. Además, la destacada actuación del arquero Nazareno Jiménez no pasó desapercibida, demostrando su valía en momentos clave del partido.