VIDEO Paritarias estatales: Regino Amado explicó que "no podemos dar un aumento mayor al que dimos en los meses anteriores"

“Nosotros escuchamos a los representantes de los trabajadores de todos los sectores y les contamos la situación económica, política y social de la Argentina y de Tucumán, en especial. No hace mucho cerramos paritarias, hasta febrero y marzo, que se pagan esos aumentos en abril. Es la primera vez que un gobernador decide pagarlo en marzo, porque la inflación no cesa, aunque no es algo que podamos tomar desde la provincia”, aseguró en una entrevista con “Buen Día”, el noticiero de LG Play, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, que encabeza las negociaciones paritarias en nombre de la gobernación.