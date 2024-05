Betina Campuzano, una radiografía lectora de la ganadora del premio Casa de las Américas

También, me acuerdo de que me gustaba ir a hacer las compras mensuales al súper con ambos, mamá y papá. En ese tiempo, si no me equivoco, existía Casa Tía. Después de buscar la mercadería, venía el momento en que mi hermana y yo podíamos elegir un libro: así revisábamos qué historias teníamos y cuáles nos faltaban. Me acuerdo de dos colecciones: Mis animalitos, que tenía títulos como “Copito, el conejito haragán” o “Chipio, el gorrioncito peleador”; y “Había una vez” que iba desde “La lauchita glotona” hasta “El príncipe sapo”, si mal no recuerdo. Era emocionante ese momento: hojear los libros, recordar qué teníamos, armar la colección. Era una práctica modesta, pero, sin duda, significativa y muy amorosa.