Furor por Louis Tomlinson en la Argentina: cuánto cuesta viajar al show desde Tucumán

Tomlinson saltó a la fama luego de concursar en la competencia británica The X Factor con una versión de la canción "Hey There Delilah". El cantante logró avanzar a la siguiente etapa y fue sugerido para integrar la histórica boyband One Direction. Allí, junto con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne iniciaron un camino vertiginoso hacia el estrellato: su primer álbum, “Up All Night”, debutó en la posición número uno del Billboard 200 y convirtió a One Direction en el primer grupo británico que alcanza este hito con su disco inaugural en la historia de la lista. Además, en 2013, el álbum “Midnight Memories” alcanzó el nivel del disco más vendido de ese año, con casi cinco millones de unidades colocadas en el mercado. La gira correspondiente del disco recaudó casi USD 300 millones, y tuvo una asistencia de casi tres millones y medio de personas.