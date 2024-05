César Luis Menotti, el filosofo que superó a la victoria y al fútbol

“Los hombres, según mi criterio, no se ocultan la verdad. No se mienten entre sí, no se traicionan y cumple con la palabra empeñada”, puntualizaba. Para expandir el concepto tomó como referencia a Américo Gallego. “Él sabe que su tarea no es ópticamente importante para el que está en la tribuna, pero sabe que si Menotti lo puso en esa función, él la va cumplir. No va a fallar”, expresaba. “Con uno que no entienda el sentido colectivo del juego, de la amistad y del objetivo común, ganar, todo puede venirse abajo”, insistía, mientras dejaba en claro que buscaba que todos sean “stars” pero sin perder la humildad.