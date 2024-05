Darío Monteros y su charla con Sandra Mendoza y el santiagueño "mimado" por Menem

Según contaron varios de los comensales, el funcionario de Osvaldo Jaldo no se apartó ni un segundo de la mesa en la que se sentaron los Orellana y Mendoza. Es más, cuentan que el debate que comenzará esta semana en el Senado sobre la Ley Bases fue tema de análisis en el agasajo. No obstante, quienes pudieron escuchar parte de la conversación aseguran que la senadora no adelantó cuál será su posición dentro del recinto.