Entre silbidos y reclamos, Diego Flores tuvo un gesto llamativo para los hinchas de San Martín de Tucumán

La imagen más curiosa se dio sobre el final. Entre las silbatinas y las quejas de la mayoría de los hinchas, Flores se acercó a la tribuna Rondeau y agradeció a la barra por el apoyo que le brindó en el partido. “No encontramos el gol otra vez y no pudimos darle un triunfo a la gente de San Martín que se acercó a alentarnos”, dijo en la conferencia post partido. “El no haber ganado no destaca las 12 llegadas nuestras. Creo que hay un pesimismo en las preguntas; es un partido que si no somos resultadistas hay que destacar que el equipo llegó muchas veces y que el rival llegó en dos ocasiones. Nos faltó hacer el gol, pero hay que destacar todos los intentos que hicieron los jugadores y las formas en la que lo hicieron. Hay muchas cosas para valorar, pero se destacan las salvadas de Sand, no las cosas positivas del equipo”, agregó tras el segundo empate consecutivo en condición de local.