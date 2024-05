El bussismo pide el arancelamiento de la atención y los servicios de salud pública para extranjeros

Y aclararon: "No se trata de negar atención a los extranjeros, sino de no hacerlo más en forma gratuita. Ni tampoco a todos los extranjeros, ya que hay quienes se han asentado en nuestro país, y tienen residencia permanente, viven aquí­, educan a sus hijos aquí ­, y trabajan en nuestro país. Se trata de no regalar nuestros recursos, que no es otra cosa de la plata de nuestros contribuyentes, a aquellos extranjeros que se abusan de esta política tan benévola, y usan nuestro servicio de salud para atenderse gratis, porque a ellos también, en sus propios países, les cobran por atenderse".