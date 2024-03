“Milei está empeñado en jubilar a todos y quedarse como el dueño de la escena”

Sospechas

“Había una sospecha de cuánto iba a durar esto o si él mismo no iba a poner en riesgo ese consenso con su falta de apoyo político. Me parece que ese peligro lo aventó y consolidó el consenso en la sociedad, logrando instalar su agenda y se puso a la defensiva, obligando a la oposición a discutir sus temas, logrando hacer en este tiempo lo que hizo en campaña. Hoy, Milei mantiene la iniciativa, controla la agenda y retiene apoyo social, lo que no es poco para un presidente con ínfimo apoyo político y sectorial”, enfatizó.