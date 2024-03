Las dos caras de la gestión Milei

¿Qué podría ocurrir en la Cámara Baja? GMA recuerda que hubo solo 109 votos en contra en general en la Ley Bases, pero 154 en contra en particular en un inciso. Además, con el DNU no existe votación en particular: se aprueba o rechaza todo. En Diputados se necesitan 129 votos para el rechazo.