Lo que los All Blacks hacen bien, Los Pumas deben hacerlo mejor

Sin embargo, también hay una realidad: cuando más peligrosos son los All Blacks es cuando tienen la pelota, por lo que para Los Pumas será fundamental cuidarla como si fuera un huevo Fabergé, evitando regalarla con kicks innecesarios y tratando de ganar metros en cada traslado. La solidez en las formaciones será clave para disponer de pelotas de calidad. Ni hablar de aprovechar las ocasiones de marcar puntos: contra otros rivales se puede fallar, contra los All Blacks no, porque las oportunidades no abundan. Por ende, salvo que la situación lo amerite, se deberá pedir palos en cada penal a distancia factible de acierto.