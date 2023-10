Los Pumas: Thomas Gallo y un sueño que comenzó con un tanque de agua

Tanto Fabiana como Sebastián no salen del asombro de lo que vivirá su hijo y recuerdan con cariño sus inicios. “Empezó con los ‘Naranjitas’ y de ahí, lo empezaron a convocar al Pladar (hoy Academia UAR) para prepararse para Los Pumitas. Le costó llegar, pero ahí se hizo conocido por el try que le marcó a Francia en 2019. Se vino la pandemia, lo hablaron desde Italia para que se hiciera la ciudadanía y se pudo ir. Fue todo muy rápido y nosotros no lo esperábamos. Queríamos que juegue. En un lapso de tres años llegó a Los Pumas, y por eso hoy estamos contentos”, aseguró Sebastián.