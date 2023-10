Historial: ¿cuántas veces Los Pumas le ganaron a los All Blacks?

1) 1985, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 33-20

2) 1985, Buenos Aires: empate 21-21

3) 1987, Wellington (Mundial): ganaron los All Blacks 46-15

4) 1989, Dunedin: ganaron los All Blacks 60-9

5) 1989, Wellington: ganaron los All Blacks 49-12

6) 1991, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 28-14

7) 1991, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 36-6

8) 1997, Wellington: ganaron los All Blacks 93-8

9) 1997, Hamilton: ganaron los All Blacks 62-10

10) 2001, Christchurch: ganaron los All Blacks 67-19

11) 2001, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 24-20

12) 2004, Hamilton: ganaron los All Blacks 41-7

13) 2006, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 25-19

14) 2011, Auckland (Mundial): ganaron los All Blacks 33-10

15) 2012, Wellington: ganaron los All Blacks 21-5

16) 2012, La Plata: ganaron los All Blacks 54-15

17) 2013, Hamilton: ganaron los All Blacks 28-13

18) 2013, La Plata: ganaron los All Blacks 33-15

19) 2014, Napier: ganaron los All Blacks 28-9

20) 2014, La Plata: ganaron los All Blacks 34-13

21) 2015, Christchurch: ganaron los All Blacks 39-18

22) 2015, Londres (Mundial): ganaron los All Blacks 26-16

23) 2016, Hamilton: ganaron los All Blacks 57-22

24) 2016, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 36-17

25) 2017, New Plymouth: ganaron los All Blacks 39-22

26) 2017, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 36-10

27) 2018, Nelson: ganaron los All Blacks 46-24

28) 2018, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 35-17

29) 2019, Buenos Aires: ganaron los All Blacks 20-16

30) 2020, Sidney: ganaron los Los Pumas 25-15

31) 2020, Newcastle: ganaron los All Blacks 38-0

32) 2021, Gold Coast: ganaron los All Blacks 39-0

33) 2021, Brisbane: ganaron los All Blacks 36-13

34) 2022, Christchurch: ganaron los Los Pumas 25-18

35) 2022, Hamilton: ganaron los All Blacks 53-3

36) 2023, Mendoza: ganaron los All Blacks 41-12