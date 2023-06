Aseguran que una famosa periodista fue amante de Jorge Rial: quién es y qué dijo al respecto

Al ser consultada por el enfrentamiento con Silvia, la periodista aclaró: "No sé de qué estamos hablando. Pasó hace 20 años, me sorprende que estemos hablando ahora", sostuvo. Por último, Shapiro dijo que nunca fue secreta su historia con el ex Intrusos. "Me hago cargo de las cosas que hice en mi vida. No tengo nada que esconder", concluyó.