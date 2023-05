Jorge Rial contó fuertes detalles de su infarto: "Mi hoja clínica dice muerte súbita"

Por último, relató cómo escuchó en su momento la voz de su nieto, que lo llamaba, alentándolo a que no baje los brazos: “Escucho la voz de mi nieto que me decía dale Tata, dale, la escuchaba y me desesperaba. Pasaron cosas que tengo que armarlas, me atravesaron el corazón, es muy fuerte. Repito esto, escuche muchas historias”.