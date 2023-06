El conmovedor relato de Morena Rial sobre su aspecto físico y el bullying: "Me culpé"

Cansada del bullying, la mediática les explicó a los televidentes por qué no está conforme con su figura. “Hoy en día no tengo el mejor cuerpo, pero que yo me sienta fea es por culpa de ella, Silvia D’Auro. Me sentaba en la punta de la mesa a ver ‘Cuestión de peso’ y me decía que si seguía comiendo iba a terminar así. Eso fue un daño psicológico, sufrí mucho por esa mujer. Hasta me planteé y le pregunté para qué nos adoptó. ¿Qué hizo? Me tiró con un sifón de soda”, sostuvo en A la tarde.