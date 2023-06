El Gobierno buscará una empresa alternativa para el “escudo protector” de La Madrid

“Es un problema de Vialidad, pero hay un planteo judicial y no se puede entregar legalmente la obra hasta que no se resuelva el problema”, comentó el candidato a legislador. Añadió que el traspaso de la obra no será algo rápido ya que hay tiempos e instancias judiciales que se deben atravesar previamente. “Ya hay una posición de la parte jurídica del Ministerio y de la Gobernación”, remarcó.