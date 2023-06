Christophe Galthier confirmó que Lionel Messi no seguirá en PSG

"Mañana es su último partido en el Parque de los Príncipes. Espero que sea recibido de la mejor manera posible. La primera temporada tuvo que adaptarse, era la primera vez fuera del Barcelona. Este año ha sido un elemento importante, siempre disponible en las semanas de entrenamiento. Los comentarios y críticas no me parecen nada justificados, en una temporada con el Mundial tiene unas estadísticas increíbles, 21 goles y 22 asistencias. Siempre ha estado al servicio del colectivo. Repito fue un gran privilegio no entrenarlo sino acompañarlo", aseguró el entrenador.