Mayo de las letras: una historia de cómo la fe crece entre las cañas de azúcar

- Me llamó la atención cómo era la vida de los curas puertas adentro. Lo sacrificada que había sido su existencia volcada plenamente a los fieles, al tratar de acompañar todos los aspectos de la vida cotidiana. Había curas jóvenes que venían a ayudarlo a la casa parroquial y no podían soportar esa vida de servicio tan exigida y terminaban renunciando. Él lo cuenta todo en una agenda escrita de su puño letra, que me sirvió de base para el libro. En cuanto a las emociones que primaron voy a contar una anécdota: visité una de las ex colonias del ingenio en Colombres donde todavía se conservaban las huertas familiares que había promovido el padre Díaz. Me recibió un hombre muy añoso que caminaba apoyado en un trípode. Cuando le conté que quería entrevistarlo para el libro me dijo: “hace 30 años que la espero. ¿Por qué demoró tanto?”.