Crisis bancaria internacional: 12 claves para entender por qué se desplomaron las acciones

La intervención del gobierno de Biden y de la Reserva Federal no equivale a un rescate al estilo de 2008, lo que significa que los inversores en acciones y bonos de los bancos no estarán protegidos. Al garantizar todos los depósitos –incluso el dinero no asegurado que los clientes mantenían en los bancos intervenidos–, el gobierno norteamericano busca evitar que haya más colapsos bancarios y ayudar a las empresas que depositaban grandes sumas en los bancos a seguir pagando las nóminas y financiando sus operaciones.