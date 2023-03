Programa Unrel: Alfaro acusó al Gobierno de transferir miles de millones con fines electorales

"Tenga cuidado"

Alfaro, a su vez, denunció que el Gobierno estaría haciendo las transferencias de fondos a través de resoluciones y no mediante decretos, para que esos documentos no se publiquen en el Boletín Oficial y se evite su paso por el Tribunal de Cuentas. “Se está comprometiendo mucho a la secretaria de la Gobernación, la señora Silvia Laura Pérez. Tenga cuidado porque se está comprometiendo mucho… No está siguiendo los trámites necesarios ni está teniendo la transparencia necesaria en las partidas de sus transferencias”, advirtió en rueda de prensa.