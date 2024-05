Tiene 17 años, es una de las figuras de Tucumán de Gimnasia y fue convocada a la selección argentina U19

Algo particular en Guerrico es que el hecho de ser armadora no fue algo innato. “Al principio, como jugaba en distintas categorías, me ponían de todo: primero fui central por la altura, después punta, después opuesta... A los 12 años, mi profesor me entrenaba de opuesta y armadora”, rememora. A esa edad, participó de una clínica de armadores por indicación de su entrenador y empezó a enamorarse del puesto. “No me tenía fe porque los pases de arriba no los hacía bien, pero me gustó. Me definí a los 13 años por armadora. Tenés que tener una cabeza que funcione rápido para pensar jugadas y analizar al otro equipo. Es bastante complejo, pero muy lindo”, remarca.