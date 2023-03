Entradas para ver a la Selección: la sorprendente cantidad de tickets que se regalarán a sponsors y por protocolo

Los días 23 y 28 de marzo la Selección argentina jugará partidos amistosos ante Panamá y Curazao. Las expectativas de los tucumanos por conseguir un lugar en el Estadio Madre de Ciudades para el segundo duelo no dejan de crecer. Aunque todavía la AFA no dio a conocer muchos detalles de precios y días de ventas de las entradas para el partido en Santiago, se supo que para el primero cerca del 30% de las mismas no se venderán ya que serán destinados a sponsors, protocolares y la prensa internacional. ¿Pasará lo mismo en la provincia vecina?