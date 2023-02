“Mi hijo no se despertó todavía”, dijo la madre de Chano Charpentier

Respecto de los motivos sobre el silencio en los pormenores de su salud, explicó que “no damos parte primero porque estábamos en un fin de semana largo, y además no sabíamos qué decir, yo no sé de medicina, y lo que sí sé es que mi hijo es un adulto de 41 años y tiene derecho a preservar su intimidad. Sabemos que cuando esté bien va a contar todo lo que pasó, que lo cuente él. Lo que dicen que tomó opioides, esto o lo otro, los toxicológicos dieron que no tomó nada. Estoy hablando porque me duele tanto ver los videos que me mandan de lo que dicen en la tele y la gente inventa diciendo que es de buena fuente y es mentira, en el Otamendi los médicos no dicen nada, todo eso que dicen es especulación. Pero sé que la gente que lo ama quiere saber qué pasa”, cerró emocionada.