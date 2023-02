La carta del hermano de "Chano" tras su internación: "Confiamos en su fortaleza"

El jueves pasado, el cantante sorprendió a sus seguidores de Twitter reposteando unos viejos mensajes que había compartido en noviembre en aquella red social, en los que denunciaba haber recibido amenazas. “Hace nueve días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano, cuidate, te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, expresa uno de esos mensajes.