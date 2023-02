"No se puede proscribir a nadie por ser 'pariente de'", afirmó Jaldo a LA GACETA

"Creo que quienes tienen que tomar la decisión, son ellos. Son ellos (los de Juntos por el Cambio) los que están un poco desordenados, los que no tienen fórmula, y nosotros siempre hemos enfrentado a quienes tuvimos al frente. Eso no lo decidimos nosotros, sino de los partidos de la oposición. Como hoy tenemos un Federico Masso definido como candidato a gobernador, a (Ricardo) Bussi también, y así a otros espacios políticos que han ido definiendo. Y sabemos que para seguir siendo Gobierno de la Provincia, tenemos que ganarles a los candidatos de la oposición. No sabemos quiénes presentará JxC, pero no hay dudas, aunque estén todos juntos, estamos dispuestos a enfrentarlos y a ganarles, como hicimos en 2015, en 2019, y en elecciones nacionales, así que respetamos la decisión de ellos, que se pongan de acuerdo, armen la fórmula y el 14 de mayo nos estamos viendo", sostuvo Jaldo.