Osvaldo Jaldo, con LA GACETA: "Alfaro ya no es candidato a gobernador"

En busca de evidenciar los cortocircuitos en la otra vereda, Jaldo aseguró que "suelo hablar muy poco de la oposición, pero no le esquivo a las preguntas. La oposición hoy está desordenada, no tiene fórmula, no tiene conducción y Alfaro no es candidato a gobernador. Ya se bajó. No sé quién será el candidato a gobernador, sino de la situación de alguien que sigue poniendo afiches cuando ya no es ni candidato".