Las frases más relevantes que dejó la entrevista a Lionel Messi

- "(Con respecto a las críticas por los festejos) Me parece injusto que se haya instalado ese mensaje porque no es verdad. A nosotros nadie nos regaló nada, siempre tuvimos un comportamiento ejemplar, tanto adentro como fuera de la cancha. Creo que se habla por lo que pasó con Holanda, que ahí empieza todo. Pero nadie analiza y dice nada de lo que pasó antes del partido con las declaraciones de ellos, lo que pasó durante el partido y lo que pasó en los penales también. Lo que provocaban y los que no tuvieron ningún tipo de Fair Play. Fueron ellos, cuando increpaban y querían apurar a los jugadores nuestros cuando íbamos a patear los penales. Todo el mundo habla de lo que hizo Argentina después de ganar pero nadie habla de eso, me parece que habría que ver bien la película y ver qué fue lo que pasó para después opinar e instalar que nosotros no supimos ganar."