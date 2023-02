Messi puso en suspenso su participación en el Mundial 2026: "Depende de cómo vaya mi carrera"

Sobre la final

A la hora de analizar el partido ante Francia, Messi recordó: "no me acuerdo la verdad, creo que hicimos un partido bárbaro. Que no es el primero que hacemos de esa manera, pero al ser una final de Copa del Mundo y contra Francia, hace que sea mucho más importante. Pero no es algo que nos sorprende porque sabíamos que éramos capaces de eso y lo habíamos hecho en otros partidos. En muchos habíamos jugado de esa manera pero no tuvo la trascendencia de una final del mundo".