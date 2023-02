Lionel Messi contó cómo fue la reacción de su hijo cuando le tocó la figurita más esperada del álbum del Mundial

Y también se refirió al festejo del Topo Gigio, contra el banco de Países Bajos encabezado por Van Gaal: “Salió en el momento. Sabía todo lo que había comentado Van Gaal antes del partido. Incluso, algunos de mis compañeros me decían, a propósito: ‘¿Viste lo que declaró Van Gaal?’. Y cuando termina todo eso, pasó lo que pasó. Eso no me gusta. No me gusta lo que hice. No me gusta el ‘andá pa ‘allá’. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen, son cosas que pasan”.