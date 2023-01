Sexualmente hablado: la mujer, según Hipócrates

Un “favor médico”

Dada la falta de exigencias de rigor científico y otros tantos condicionamientos a los que estaban expuestos los antiguos hombres de ciencia, es de suponer que arribaran a sus conclusiones en forma bastante intuitiva, a medida que se presentaban los distintos casos. Y por supuesto que, al ser todos varones, tampoco sorprende que hayan diseñado un modelo de sexualidad a la medida de sus conveniencias. Aseveraban, por ejemplo, la necesidad de las mujeres de tener relaciones sexuales periódicas para no enfermarse. Esto permitía que fueran tratadas sin demasiadas contemplaciones… después de todo, les estaban haciendo un “favor médico” al tener sexo con ellas. Por esta razón las mujeres no se animaban a rechazar a sus maridos, aunque no sintieran deseo o atracción. Es más: en la medicina hipocrática se consideraba al activo deseo sexual femenino -incluyendo los síntomas de “excitación, fantasía erótica, lubricación vaginal y comportamiento irracional y melancólico”- como una enfermedad llamada “histeria” (literalmente, aquella “causada por el movimiento del útero”).