Habló la enfermera acusada de la muerte de cinco bebés en un hospital de Córdoba: ¿Qué dijo?

"A mí el fiscal (Raúl) Garzón me acusa porque estuve en el hospital todos los días en los que ocurrieron estos casos. Pero no soy la única. Me tiene detenida injustamente", afirmó Agüero, en diálogo con Cadena 3. Y agregó: "Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra mío. Lo único que tiene es que estuve en el hospital".