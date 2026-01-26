El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

La otra razón, siempre según los especialistas, está vinculada al cambio en el mercado del “faso”. Hasta hace una década, en la calle predominaba la marihuana prensada. Los narcos compactaban hojas, flores y hasta semillas para comercializarla. En los últimos años se masificó el consumo de la flor del vegetal, que tiene una mayor concentración de THC. En consecuencia, los vendedores ofrecen un producto de mayor calidad y, por ende, más caro. El gramo de esta sustancia en las calles de Tucumán cuesta entre $8.000 y $9.000, entre un 30% y un 40% más que la cocaína de baja calidad que se vende en los barrios.