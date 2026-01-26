Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Amelia, también es médica y tiene 67 años. Tiene a disposición una casa quinta en las afueras de la Capital de Tucumán y se enganchó con el sistema por motivos que van más allá del ahorro. “Me pareció muy interesante poder intercambiar casas o departamentos sin que haya dinero de por medio”, dice. En su decisión pesa también una mirada ambiental y convicciones firmes. “Esta forma de viajar es mucho más personal y con mucho más cuidado del ambiente”, explica, y compara con la hotelería tradicional: “En un hotel te cambian las toallas y las sábanas todos los días. El gasto de agua y de electricidad es mayor, y ese tema de recursos desperdiciados, para mí es importante”.