Las librerías ya comienzan a abastecerse para el ciclo lectivo 2023

Por su parte, en la librería León de la calle Junín al 300, coincidieron en que la situación se fue agravando año a año. “Casi no llegan las cosas importadas. O no hay, o no entran, o ponen muchas barreras. Todo sucede por las condiciones que pone el país; no dejan que entre tal cosa, entonces las empresas no pueden fabricar por falta de materia prima. Esto viene desde hace dos años, pedís 20 cajas y te llegan dos”, dijo Sofía León, una de las dueñas.