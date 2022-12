La conformación de Juntos por el Cambio abre grietas en la UCR y en el PRO

La determinación que tomó el dirigente bandeño generó controversia puertas adentro del espacio macrista, aliado estratégico del PJS. Malmierca explicó que ambos contaban con mandato del consejo, pero que lo único que se autorizó a firmar era la conformación formal del frente JxC. “Podíamos tomar la determinación de no firmar el frente si considerábamos que no era prudente hacerlo, pero lo que no podemos es firmar otra cosa. Lo que no puede hacer es firmar en nombre del PRO otro documento; me parece una imprudencia”, le dijo a LA GACETA.