Juntos por el Cambio: “no nos llevemos puestos entre nosotros”

Paula Omodeo (CREO): “no nos llevemos puestos entre nosotros”

“No es el momento de firmar todavía el frente electoral, por las consecuencias que eso implica. Si tenemos la voluntad de ganar la provincia, necesitamos que haya un consenso, un acuerdo, una alianza mucho más amplia y que haya acoples. Lo que estamos diciendo es no nos apuremos ni hagamos las cosas mal. Manifestemos que estamos todos dentro de JxC y no nos llevemos puestos entre nosotros, no pierdamos la mirada. La pelea no es interna, la pelea la tenemos en otro lado. Firmar el frente tiene consecuencias jurídicas. Si no tengo definido cómo voy a definir los candidatos después no voy a tener una solución sana. Necesitamos conversar eso. La UCR está pensando en seguir los pasos de la mesa nacional de JxC. Es muy caro hacer una interna abierta porque hay que pagar boletas, pagar padrones... Hoy no está la Provincia para hacer ese gasto si tenemos un candidato que claramente lleva la delantera. Lo que tenemos que hacer es seguir dialogando y conversando”.